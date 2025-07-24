Масована атака БпЛА по Одесі: рятувальники шукають постраждалих під завалами

У ніч проти 24 липня російська армія масовано обстріляла Одесу дронами-камікадзе. Під удар потрапили житлові будинки, цивільна інфраструктура та ринок "Привоз".

Рятувально-пошукові роботи біля однієї з багатоповерхівок тривають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Новини.LIVE.

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Чи є постраждалі в Одесі та що відомо про наслідки?

Зранку в четвер рятувальники ДСНС продовжують роботи біля 9-поверхового будинку, який серйозно пошкоджено російськими дронами. Будівля тепер перебуває в аварійному стані, на місці є загроза обвалу. Попри небезпеку під руїнами шукають людину.

Станом на 09:56 відомо про трьох постраждалих через атаку по Одесі цієї ночі. Про загиблих наразі не повідомляється.

Зруйновані конструкції будинку є нестійкими, відбуваються локальні обвали, що дещо ускладнює пошуки. Рятувальники слідкують за рухом стін та в разі небезпеки виводять особовий склад з будівлі. За словами речниці обласної ДСНС Марини Аверіної, внаслідок обстрілу кілька квартир на 5-6 поверсі згоріли, а помешкання на з 5 – 8 поверхах – пошкоджені.

Важка ніч як для одеситів, так і для рятувальників. Масована атака ударними безпілотниками. За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніше місце влучання – це 9-поверхівка. Вогнеборці врятували 5 осіб, ще 33 мешканці евакуйовані,

– розповіла речниця ДСНС.

ДСНС розбирає завали багатоповерхівки в Одесі / Фото Суспільного

Марина Аверіна додала, що поруч зі зруйнованим будинком діє пункт незламності, де відпочивають люди, з жителями працюють психологи.

Також рятувальника ліквідували пожежу на ринку, у двоповерховому будинку та на АЗС. Також вороги пошкодили дронами пам’ятки архітектури в історичному центрі Одеси.