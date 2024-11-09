Нові типи дронів та маршрути: в УДА "Південь" пояснили тактику обстрілів Одеси

Російські окупанти дещо змінюють тактику атак на Одесу. Зокрема, змінюють тактико-технічні характеристики дронів, обирають нові маршрути.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він запевнив, що українські захисники мають протидію таким діям ворога.

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Ворог змінює тактику

Сергій Братчук зазначив, що ракетні удари ворога є точковими. Загарбники використовують балістику з територій тимчасово окупованого Криму. Мовиться про ракети "Іскандер-М". Було декілька випадків атак Х-22, Х-31, росіяни намагалися знищувати об'єкти протиповітряної оборони.

Щодо атак "Шахедами" останні дві ночі у маршруті ворога є певні зміни. Немає прямих влучань. Є влучання уламків.

Ворог змінює тактико-технічні характеристики. Ці мопеди стали швидшими. Це навіть не просто можна визначити на слух, а можна і побачити, якщо це вдається,

– сказав речник.

Також ворог змінює бойову частину. Наприклад, зараз у "Шахедах" присутня термобарична бойова частина, яка приносить найбільше біди, бо випалює.

Пожежі, які виникали протягом останніх двох ночей від влучань уламків, рятувальники не відразу могли братися до виконання своїх обов'язків. Тому що тривога триває ще певний період.

"Ворог маневрує. Спочатку "Шахед" може йти умовно на якийсь район області, а потім повертає і навіть з півночі заходить на Одесу, а не з моря. Така кругова оборона, я б назвав. Інколи виникає така ситуація, треба відбиватися", – пояснив Братчук.

Ворог навчається нового. Звичайно, наші бійці мають противагу таким діям окупантів. Інакше ситуація була б набагато гіршою.