На Миколаївщині внаслідок падіння уламків "Шахедів" постраждали торговельні об'єкти

Окупаційна армія не припиняє атакувати Україну. В ніч на 23 квітня під прицілом ворожих БпЛА була Миколаївська область.

В Миколаївській ОВА розповіли про наслідки російської атаки. Також там повідомили, чи є постраждалі.

Дивіться також Як нищили "Шахеди" над Миколаївщиною: відео роботи ВМС

Російська атака на Миколаївську область

Вночі 23 квітня, російські "Шахеди" атакували регіон.

В Миколаївській ОВА розповіли, що під час бойової роботи сил протиповітряної оборони, уламками збитого БпЛА типу Shahed-131/136 пошкоджено торговельну інфраструктуру.

Там зазначили, що сталось займання торговельного павільйону. Також в ОВА додали, що це займання оперативно ліквідували вогнеборці.

Зранку 23 квітня в Миколаївські ОВА додали, що стало відомо про одного постраждалого чоловіка внаслідок падіння збитого "Шахеда" в Очакові. Йому надають всю необхідну медичну допомогу.

Крім цього, ВМС ЗСУ надали інформацію про кількість знищених ворожих цілей на Миколаївщині.

У ніч з 22 на 23 квітня в Миколаївській області під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами підрозділів Військово-морських Сил ЗС України було збито 4 ворожих дронів-камікадзе SHAHED-136,

– повідомили в ВМС.

Які ворожі цілі, що летіли на Україну, вдалося збити

Росія вночі проти 23 квітня знову атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти били по Центру та Півдню України.

За даними Повітряних сил, вороги вночі проти 23 квітня атакували Україну:

двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської області Росії;

16 ударними дронами типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, та з Курської області.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що цієї ночі захисниками неба збито 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.