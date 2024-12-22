В Росії палає черговий НПЗ: Орел під масованою атакою БпЛА

Неспокійною видалася для росіян ніч на 22 грудня. Орловська область Росії опинилася під масованою атакою БпЛА, під ударом місцева нафтобаза.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Над містом можна спостерігати заграву від пожежі.

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Що відомо про атаку БпЛА на Орел

Близько 1:00 жителі Орла почали повідомляти про вибухи та спалахи в районі нафтобази. Цікавим також є те, що росіяни не вчаться на помилках, адже цей самий об'єкт атакували 14 грудня. Тоді пожежа на нафтобазі тривала декілька днів.

Місцеві повідомляли про понад 13 глухих вибухів в районі нафтобази.

Дрони атакували нафтобазу в Орлі: дивіться відео (присутня нецензурна лексика)

Згодом губернатор Орловської області Андрєй Кличков повідомив, що регіон опинився під масованою атакою БпЛА.

Знову сталося займання на об'єкті паливної інфраструктури у селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу,

– повідомив губернатор.

Він додав, що на місці удару розпочали роботу оперативні служби. Наразі вони намагаються ліквідувати наслідки займання.

Також інформацію про те, що під ударом опинився саме ЛВДС "Сталевийй Кінь", підтвердили OSINT-аналітки. Крім того, вони поділилися місцем розташування нафтобази на карті.

Де розташована нафтобаза в Орлі: дивіться на карті

Додамо, що гучно було не лише в Орлі. Також повітряну тривогу у зв'язку із атакою БпЛА оголошували в Ростовській області.

Водночас губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз вже встиг відзвітуватися, що буцімто в регіоні було збито п'ять БпЛА літакового типу.