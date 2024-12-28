Є жертви та поранені серед окупантів внаслідок ракетного удару по Орловській області, – ЗМІ

ЗСУ продовжують завдавати успішних ударів по військовим об'єктам на території Росії. Внаслідок ракетного удару по Орловській області є жертви та поранені серед окупантів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. За попередньою інформацією, три ракети влучили в Болховському районі, між селами Цимбулова та Руднєво.

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Які наслідки атаки на Орловську область для окупантів

У четвер, 26 грудня, Орловська область опинилася під ракетним обстрілом. Було уражено військовий об'єкт Міноборони Росії.

РосЗМІ повідомили, що внаслідок атаки нібито сім військовослужбовців було поранено, їх госпіталізували в центральну районну лікарню, ще двоє – загинули.

Також відомо, що 26 грудня в регіоні оголошували повітряну тривогу. Втім, про наслідки атаки губернатор області не повідомляв.

До слова, у Генштабі повідомили, що 26 грудня під Орлом було уражено склад "Шахедів", який складався із низки бетонних захищених споруд. Там зазначили, що внаслідок бойової операції потенціал ворога з проведення повітряних атак на інфраструктуру України за допомогою БпЛА було суттєво знищено.