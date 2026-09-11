Атака на Павлоград забрала життя 2 працівників ДТЕК, ще 4 поранені

Російська атака на Павлоград 10 вересня забрала життя двох працівників ДТЕК. Загинули 2 чоловіків, які працювали на гірничих підприємствах.

Про це повідомляє ДТЕК.

Що відомо про жертв атаки?

Російські військові 10 вересня атакували ударними безпілотниками центр Павлограда на Дніпропетровщині. Унаслідок ворожого удару загинули двоє працівників ДТЕК, ще четверо їхніх колег отримали поранення.

Загиблими є 39-річний Віталій Губа та 43-річний Євген Шевченко. Віталій працював гірником очисного забою видобувної дільниці. У чоловіка залишилися батьки та дружина. Євген Шевченко працював машиністом гірничих виїмкових машин, у нього залишилися батьки, дружина, син та маленька донька.

Ще четверо працівників ДТЕК зазнали поранень під час атаки. Їм оперативно надали необхідну медичну допомогу, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

У компанії запевнили, що підтримуватимуть постраждалих колег під час лікування та відновлення. Також ДТЕК надасть усю необхідну допомогу родинам загиблих.

Нагадаємо, ворог 10 вересня атакував Павлоград Дніпропетровської області ударними безпілотниками. Удар стався близько 16:25 у районі середмістя, поблизу торгівельного центру.

Внаслідок атаки загорілися автомобілі, торгівельні павільйони та магазини, а частина вулиці зазнала значних руйнувань. За останніми даними, загинули п'ятеро людей. Ще 67 людей отримали поранення, серед постраждалих є діти.

Наразі 19 поранених залишаються у лікарнях, шестеро з них перебувають у важкому стані, зокрема 14-річний хлопець. Інші госпіталізовані мають стан середньої тяжкості, серед них підлітки 13 та 15 років.

Під час ліквідації наслідків російської атаки також постраждали двоє рятувальників, а правоохоронці документують удар як воєнний злочин.