Терористичний удар по Павлограду: у якому стані постраждалі після атаки по ТЦ

Ворог 10 вересня атакував Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок удару десятки людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про стан постраждалих?

Після російської атаки на середмістя Павлограда Дніпропетровської області 19 поранених досі перебувають у лікарнях. Шестеро постраждалих, серед яких 14-річний хлопець, перебувають у важкому стані.

Решта госпіталізованих – у стані середньої тяжкості, серед них також є підлітки 13 та 15 років.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Медики продовжують стежити за їхнім станом та надавати необхідне лікування.

Зверніть увагу! Атака на Україну триває майже безперервно. Про рух безпілотників можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, російські війська 10 вересня атакували Павлоград Дніпропетровської області безпілотниками. Удар стався близько 16:25 у районі середмістя, поблизу торгівельного центру.

Внаслідок атаки загорілися автомобілі, торгівельні павільйони та магазини, а частина вулиці зазнала значних руйнувань. За останніми повідомленнями, загинули п'ятеро людей.

Ще 67 людей отримали поранення та були госпіталізовані, серед них є діти. Під час ліквідації наслідків атаки також постраждали двоє рятувальників.

Правоохоронці документують наслідки російського удару та розслідують його як воєнний злочин.