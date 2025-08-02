Удар по ВПК Росії у Пензі: дрони могли атакувати стратегічно важливі заводи російської оборонки
- У місті Пенза дрони могли атакувати стратегічно важливі об'єкти ВПК, зокрема заводи "Електроприбор" та "Радіозавод".
- "Електроприбор" спеціалізується на засобах криптозахисту, обладнанні для цифрових мереж у військових системах, а "Радіозавод" на виготовленні засобів зв’язку для армії.
У російському місті Пенза дрони у ніч проти 2 серпня могли атакувати об'єкти ВПК Росії. Попередньо, під удар потрапили завод "Електроприбор" і "Радіозавод".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал Exilenova+.
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Що відомо про атаку на Пензу?
Неспокійною видалася для росіян ніч на 2 серпня. Дрони в Пензі могли завдати удару по АО "Виробниче об'єднання "Електроприбор".
Дрони могли вдарити по АТ "ПО "Електроприбор": дивіться відео
Це підприємство є важливою частиною ВПК Росії. Його діяльність пов'язана з оборонним сектором та реалізацією державного оборонного замовлення.
На виготовленні якої продукції спеціалізується АТ "ПО "Електроприбор":
- засоби криптозахисту зв’язку – шифратори, захищені модеми, мультиплексори;
- комутатори й обладнання для цифрових мереж у військових системах управління;
- апаратні рішення для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів;
- комплекси для конфіденційної передачі голосу, графіки й документів.
Крім того, повідомляється, що в Пензі також в черговий раз могли уразити "Радіозавод", який спеціалізується на виготовленні сучасних засобів зв’язку для російської армії.
До слова, губернатор Пензенської області Олег Мельниченко підтвердив атаку на одне з підприємства міста. Він додав, що в місті було тимчасово обмежено роботу мобільного інтернету "задля безпеки".
Нагадаємо, що дрони СБУ вже атакували "Радіозавод" раніше 31 липня. Тоді там виникла масштабна пожежа.