2 генералів і 50 військових: росіяни цинічно брешуть про удар по Краматорську

29 червня 2023, 22:31
Читать новость на русском

Росія завдала ракетного удару по Краматорську ввечері 27 червня. Ворог поцілив у піцерію, забравши життя 12 людей. Причому у Кремлі продовжують цинічно брехати.

Окупанти вкотре атакували цивільний об'єкт. Але щоб бодай якось виправдати свої дії, вони звітують про буцімто "ліквідацію" аж двох генералів і кількох десятків військових, пишуть росЗМІ.

Читайте також Там був двіж, – мер Краматорська написав щемливий допис про піцерію, атаковану Росією

Піцерію назвали військовим об'єктом

Принаймні у міністерстві оборони  – закреслюємо і пишемо "нападу" –  Росії. У ньому відзвітували, що росіяни буцімто влучили у пункт тимчасової дислокації 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ у Краматорську. Себто піцерію RIA, де на момент атаки було багато людей, у Кремлі вважають військовим об'єктом.

Гаразд, це лише частина брехні. А тепер про "колосальні втрати", яких буцімто зазнали ЗСУ внаслідок атаки. У відомстві звітують, що буцімто знищили двох генералів, які "брали участь у нараді", а також до 50 офіцерів ЗСУ, до 20 іноземних найманців і військових радників.

До слова, серед постраждалих – громадяни Колумбії. І в країні направлять до Росії ноту протесту.

Колумбія звинувачує Росію в атаці

Росія напала на трьох беззахисних колумбійців. Тим самим порушує протоколи війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо на повернення Серхіо, Гектора та Каталіни до своїх домівок,
наголосив президент Колумбії Густаво Петро.

У Росії вже встигли цинічно на це відреагувати. У посольстві Росії в Колумбії зазначили, що буцімто з великим жалем дізнаються про "події" у Краматорську.

На нашу думку, прифронтове місто, перетворене на оперативний та військово-технічний вузол, не є найкращим місцем для смакування української кухні,
– цинічно написали там.

Але на цьому не зупинилися. У відомстві зазначили, що раді, що "необачна поїздка не обернулася непоправною трагедією".

Напередодні про момент вибуху розповів колумбійський політик Серхіо Харамільйо. Він і ще двоє земляків відбулися легкими травмами. Натомість українська письменниця, яка їх супроводжувала, перебуває у лікарні у важкому стані.

Автор: Назарій Лазур