2 генералів і 50 військових: росіяни цинічно брешуть про удар по Краматорську

Росія завдала ракетного удару по Краматорську ввечері 27 червня. Ворог поцілив у піцерію, забравши життя 12 людей. Причому у Кремлі продовжують цинічно брехати.

Окупанти вкотре атакували цивільний об'єкт. Але щоб бодай якось виправдати свої дії, вони звітують про буцімто "ліквідацію" аж двох генералів і кількох десятків військових, пишуть росЗМІ.

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Піцерію назвали військовим об'єктом

Принаймні у міністерстві оборони – закреслюємо і пишемо "нападу" – Росії. У ньому відзвітували, що росіяни буцімто влучили у пункт тимчасової дислокації 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ у Краматорську. Себто піцерію RIA, де на момент атаки було багато людей, у Кремлі вважають військовим об'єктом.

Гаразд, це лише частина брехні. А тепер про "колосальні втрати", яких буцімто зазнали ЗСУ внаслідок атаки. У відомстві звітують, що буцімто знищили двох генералів, які "брали участь у нараді", а також до 50 офіцерів ЗСУ, до 20 іноземних найманців і військових радників.

До слова, серед постраждалих – громадяни Колумбії. І в країні направлять до Росії ноту протесту.

Колумбія звинувачує Росію в атаці

Росія напала на трьох беззахисних колумбійців. Тим самим порушує протоколи війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо на повернення Серхіо, Гектора та Каталіни до своїх домівок,

– наголосив президент Колумбії Густаво Петро.

У Росії вже встигли цинічно на це відреагувати. У посольстві Росії в Колумбії зазначили, що буцімто з великим жалем дізнаються про "події" у Краматорську.

На нашу думку, прифронтове місто, перетворене на оперативний та військово-технічний вузол, не є найкращим місцем для смакування української кухні,

– цинічно написали там.

Але на цьому не зупинилися. У відомстві зазначили, що раді, що "необачна поїздка не обернулася непоправною трагедією".

Напередодні про момент вибуху розповів колумбійський політик Серхіо Харамільйо. Він і ще двоє земляків відбулися легкими травмами. Натомість українська письменниця, яка їх супроводжувала, перебуває у лікарні у важкому стані.