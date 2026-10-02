У Києві терміново скликають Раду оборони через пошкодження мостів

У Києві 2 жовтня терміново збереться Рада оборони міста для ухвалення рішень щодо руху транспорту мостами. Засідання ініціювали після ударів російських безпілотників по Південному мосту та через обмежений рух до мосту Патона.

Про це повідомила речниця Київської МВА Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Рішення щодо руху мостами ухвалять пообіді

За словами Поп, триває оцінка масштабів пошкоджень після російського удару.

Після кількох влучань у Південний міст пошкоджена мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно метрополітену,

– повідомила речниця КМВА.

Водночас міст Патона продовжує функціонувати в обох напрямках, однак для транспорту ввели обмеження. Заїзд із правого на лівий берег наразі можливий виключно з боку бульвару Миколи Міхновського. З інших заїздів до моста не допускають.

Отримані дані про пошкодження розглянуть на екстреному засіданні Ради оборони міста. За результатами цієї зустрічі у столиці визначать нові безпекові виклики та відновлення руху мостами, зокрема на найближчий тиждень.

"Всі рішення будуть опрацьовані на Раді оборони Києва", – додала Поп.

Нагадаємо, через обмеження руху мостами у столиці 2 жовтня утворилися значні затори. За даними медіа, найбільш ускладнений рух був на Печерську та Дніпровській набережній. Деяким людям довелося долати шлях між берегами Києва пішки.