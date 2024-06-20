Під прицілом опинилися Афіпський НПЗ і нафтобаза в Енемі: у Росії бідкалися про "атаку" дронами

У Росії вночі 20 червня бідкалися про атаку невідомими безпілотниками. Літальні апарати помітили біля Афіпського нафтопереробного заводу і нафтобази у селищі Енем.

Про це повідомляють російські ЗМІ. В інших регіонах країни-агресорки, за попередніми даними, також оголошували повітряну тривогу, передає 24 Канал.

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У Афіпському і Енемі була неспокійна ніч

Російські пропагандисти писали, що вночі 20 червня серія вибухів пролунала в районі селища Афіпське у Краснодарському краї. За даними окупантів, їхня ППО нібито збила "кілька дронів ЗСУ".

У Краснодарському краї Росії була неспокійна ніч: дивіться відео

Очевидці розповіли, що вперше вибух було чутно близько 2:30 ночі над населеним пунктом. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом місцеві нарахували 4 – 5 вибухів.

У районі Афіпського НПЗ чули вибухи: дивіться відео

Проте, як пишуть пропагандисти, уламки одного з БпЛА врізалися в цистерну, після чого нібито почалася пожежа. На місці, як повідомляли очевидці, працювали оперативні служби.

Однак згодом у оперативному штабі Краснодарського краю написали, що інформація про пожежу на Афіпському НПЗ, що поширюється, не є достовірною. За уточненими даними, пожежа сталася начебто на НПЗ "Лукойл-югнафтопродукт" у селищі Енем.

Пожежа могла статися на НПЗ у Енемі: дивіться відео

Хоча, як повідомляли російські ЗМІ, екстрені служби повідомили, що отримали чотири звернення від мешканців про вибухи біля селища Афіпський на Кубані. Населений пункт розташований за 8 кілометрів від Енему.

Біля нафтових об'єктів Росії знову помітили безпілотники: дивіться відео

У телеграм-каналі "Полковник ГШ" також підтверджують, що нафтобазу в Енемі могли уразити за допомогою безпілотників.

Аналітики OSINTtechnical також у соцмережі Х підтвердили, що російська нафтобаза компанії "Лукойл" в Краснодарському краї горіла сьогодні вранці після того, як близько 23:30 кілька ударних безпілотників влучили в об'єкт.

За даними експертів, принаймні один безпілотник влучив у склад автоцистерн об'єкта. Ймовірно, через це спалахнули ще кілька автомобілів. OSINT-аналітики також стверджують, що, за даними з відкритих джерел, горить танкерне депо, і, ймовірно, уражено кілька нафто-газоцистерн.

OSINT-аналітики розповіли про атаку на нафтобазу "Лукойла" / Фото з акаунту @Osinttechnical у соцмережі Х

Уже зранку російські пропагандисти написали, що пожежу, що сталася на нафтобазі в селищі Енем в Адигеї внаслідок атаки безпілотників, нібито повністю ліквідували.

У інших регіонах Росії також чули вибухи і літали дрони

Російські журналісти також писали, що близько 2 години ночі в Курській, Липецькій та Воронезькій областях було оголошено повітряну тривогу. Там також нібито фіксували невідомі безпілотники.

Незадовго до цього російські телеграм-канали в анексованому Криму повідомляли про атаку кількох дронів з моря в напрямку Севастополя. Вони стверджують, що всі дрони нібито були збиті.

Окрім того, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв стверджує, що атака була і на Слов'янськ-на-Кубані. Цей населений пункт розташований за 70 кілометрів від НПЗ і нафтобази під Краснодаром. Та у ньому теж є нафтопереробний завод, який теж раніше атакували українські дрони.

В Слов'янську-на-Кубані також фіксували невідомі безпілотники: дивіться відео

Згодом губернатор Брянської області Росії заявив, що вночі над Унечським районом було збито українського безпілотника. Алєксандр Богомаз стверджує, що постраждалих та руйнувань в регіоні нібито немає.

Зранку у міноборони країни-агресорки відзвітувалися, що сили їхньої ППО "перехопили та знищили": 6 БпЛА над територією Республіки Адигея, 3 безпілотники над територією Брянської області, три БпЛА над територією Краснодарського краю, один безпілотник над територією Ростовської області, один БпЛА над територією Бєлгородської області, а також один безпілотник над територією Орловської області.