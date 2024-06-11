Росія не може убезпечити: що продемонстрував удар по аеродрому "Ахтубінськ"

Унаслідок атаки по аеродрому "Ахтубінськ" у Росії уражено Су-57. Та це був удар на випередження.

Про це 24 Каналу заявив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, зауваживши, надалі країна-агресорка планувала використовувати такі борти для ударів по території України ракетами Х-69. Це доволі важливе летовище на території Росії. До слова, ураження Су-57 – перший подібний випадок в історії.

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Про що свідчить удар по летовищу

Цей аеродром "Володимирівка" відомий ще з радянських часів. Там росіяни проводили модернізацію або випробування новітнього озброєння. Загарбники випробовували деяке озброєння для літаків, а згодом – застосовували його на території України. Мовиться, наприклад, про авіабомби та ракети Х-69.

Насправді цей удар і по іміджу Росії, і показує те, що Росія не може забезпечити безпеку своїх стратегічно важливих об'єктів,

– сказав Анатолій Храпчинський.

Ураження Су-57

Один з літаків Су-57 був частково накритий недобудованим ангаром. Тому треба було бити так, аби можна було влучити.

"Як наслідок – ми бачимо суттєве ураження цього літака. Найімовірніше, він вже не підійметься у небо. А щодо другого літака, який частково ушкоджений, є питання щодо рішення – чи будуть його поновлювати", – сказав заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ.

У Росії є нагальні проблеми з авіапарком, який вони повинні активніше готувати, бо його активно експлуатують. Натомість Су-57 під час бойових дій використовували не дуже активно. Такий борт може нести ракети Х-69, які могли б прийти на заміну ракетами стратегічної авіації. Нині Росія її менше застосовує.

Є проблематика зі стратегічною авіацією, яку вони не можуть будувати, тому намагаються використовувати тактичну авіацію. Це був удар на випередження,

– наголосив авіаційний експерт.

Країна-агресорка планувала активно експлуатувати літак Су-57. Це могло б бути завдяки, наприклад, придушенню української системи ППО. Однак, вона лише збільшується. Був випадок, коли цей літак потрапляв під дію радіолокаційних систем ЗСУ. Після того він швидко вилітав з цієї зони.

Які характеристики Су-57

Росіяни називають цей винищувач літаком "5-го покоління". Однак, є сумніви. Двигуни, які стоять на цьому винищувачі, є радянськими. Їх розробляли у 80-х роках минулого століття. Тому є питання щодо спроможності тактико-технічних характеристик цього борту.

Додатково є проблематика щодо авіоніки, адже вона в основному складається із західних елементів. Тим часом Росія не може виготовляти або їх активно закуповувати. Їй краще це робити, щоб наповнювати свої Су-34 та Су-35. Найімовірніше, Су-57 зараз "на паузі".

Відомо, що окупанти мають від 6 до 11 таких винищувачів. Однак, 6 з них – на озброєнні, а решта – випробувальні, які розташовані в "Ахтубінську". На таких літаках могли навчатися пілоти або ж проводили випробування щодо модернізації деяких елементів.

"Росіяни активно намагалися змінити двигуни на цьому літаку, створити окремий. Але зміна цього двигуна все одно не робить літаком п'ятого покоління", – наголосив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ.

Ураження Су-57: що відомо