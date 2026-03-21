Чернігів повністю знеструмлено після ударів Росії

Чернігів повністю залишився без електропостачання внаслідок ударів Росії по енергетичній інфраструктурі області. Критичні об’єкти перейшли на альтернативні джерела живлення.

Через відсутність напруги також затримується низка поїздів. Про це повідомляють Чернігівська міська рада та Укрзалізниця.

Блекаут у Чернігові: що відомо про наслідки атаки?

У Чернігові повністю відсутнє електропостачання після ударів Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури на території області. Внаслідок атаки було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах.

Усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури змушені перейти на альтернативні джерела живлення. Йдеться про лікарні, комунальні служби та інші важливі установи, які забезпечують життєдіяльність міста.

Наразі інформації про терміни відновлення електропостачання немає. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Ситуація в регіоні залишається складною, а мешканців закликають зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями.

Через відсутність світла затримано рух поїздів

Через відсутність електроенергії також виникли проблеми у залізничному сполученні. Зокрема, через знеструмлення контактної мережі затримується рух низки поїздів на Чернігівщині.

№6301 Ніжин –Чернігів

№6449 Конотоп – Ніжин

№6302 Чернігів – Ніжин

№6452 Ніжин – Конотоп

№886 Славутич – Київ-Волинський

№6101 Путивль – Конотоп

№6541 Кролевець – Конотоп.

№6907 Ніжин – Київ курсує від станції Січових Стрільців із затримкою 57 хвилин

№6903 Ніжин – Київ-Волинський прямує із затримкою 25 хвилин.

№6905 Ніжин – Київ-Пасажирський затримався на 30 хвилин із міркувань безпеки. Вже в дорозі.

Що ще постраждало внаслідок атак росіян?