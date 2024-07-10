Вночі ворог атакував енергооб'єкти на Заході України: чи вплине це на відключення світла

Росія вночі проти 10 липня атакувала українські енергооб'єкти у західних областях України. В Укренерго розповіли, як це вплине на графіки відключення світла.

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів в ефірі одного з українських телеканалів, що у всіх регіонах, окрім прифронтових зон, ситуація плюс-мінус однакова, пише 24 Канал.

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Як обстріл росіян вплине на графіки відключення світла

Володимир Кудрицький пояснив, що у прифронтових регіонах через постійні обстріли росіян споживачі можуть перебувати без світла через пошкодження мереж.

І це також стосується Західного регіону, де буквально декілька годин тому (станом на 7:25 10 липня – 24 Канал) росіяни здійснили досить серйозну атаку на об'єкт Укренерго. Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в Західному регіоні міняти якимось чином графік,

– запевнив голова правління.

Він додав, що на Заході, Півдні, в Центрі, на Сході, тобто всюди, крім прифронтових районів, – ситуація зі світлом орієнтовно однакова.

До речі, Росія атакувала енергетичний об'єкт у Рівненській області з допомогою безпілотників типу "Шахед". У деяких районах без світла були звичайні люди та промислові об'єкти, проте електрику всім відновили.