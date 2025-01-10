Чи можлива пауза в масованих атаках по Україні після удару по аеродрому в Енгельсі

Російський Енгельс, де розташований військовий аеродром, вночі 8 січня масово атакували дрони. Влучання відбулось по нафтобазі "Комбінат Крістал", що забезпечує паливом Ту-95МС, які обстрілюють Україну.

Раніше удари по російських авіаційних базах призводили до того, що між масованими ударами росіян по території України виникали певні паузи. Авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, які наслідки можна очікувати після атаки 8 січня на Енгельс.

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Наслідки не відбуваються одразу

Авіаексперт наголосив, що ключовий елемент, який забезпечує спроможність використання аеродрому – це склади з озброєнням, паливо-мастильними матеріалами, технічна частина, де проходить обслуговування літаків.

Якщо відбуваються удари по таких об'єктах на території аеродрому, це призводить до втрати можливості використовувати його як повноцінну військову базу,

– зауважив він.

Також більшість літаків стратегічної авіації отримують бойове спорядження, зокрема, крилаті ракети, які запускають по території України, саме на аеродрому в Енгельсі. І такі удари, за його словами, позбавляють ворога потенціалу мати в залишку певну кількість авіаційного палива.

Удари по російських нафтових терміналах, а також, зокрема, по авіабудівельному заводі імені Берієва в Таганрозі, де обслуговуються та виготовляється комплектування для Ту-95МС, – все це призводить о неспроможності російської авіації виконувати бойові завдання.

Зверніть увагу! Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що операцію в Енгельсі Саратовської області 8 січня здійснили підрозділи ГУР МО України та Сил безпілотних систем ЗСУ у співпраці з іншими частинами Сил оборони. В ній брали участь "невідомі раніше Росії дрони". Вони ще не були залучені до атак по території країни-агресорки.

Навіть хакерські атаки на деякі центри, які формують карти прольотів ракет, технічне завдання для них, впливають, на думку авіаексперта, на можливості Росії надалі вести бойові дії.

У 2024 році були певні відтермінування, перерви між масованими обстрілами України. Це все робота Сил оборони, яка є стратегічної, адже її наслідки не відбуваються одразу. Проте з часом можемо побачити затримку у ворога щодо застосування різних видів озброєння,

– підкреслив Анатолій Храпчинський.

Зазначимо, що за даними головного редактора Defense Express Олега Каткова, в Енгельсі було атаковано дронами російську нафтобазу "Комбінат Крістал". Там зберігають паливо, яке призначене для забезпечення авіабази стратегічної авіації "Енгельс" – Ту-95МС та Ту-160. За його словами, якщо для Ту-95 не має проблем з паливом, то двигуни Ту-160 потребують палива з високою щільністю – Т-8В. Його виробляють на невеликій кількості підприємств, і якщо відбулось ураження резервуарів саме з Т-8В, літаки Ту-160 будуть застосовувати менше.