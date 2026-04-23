ЗСУ знищили командний пункт спецназу ФСБ у Донецьку

Українські військові провели успішну операцію проти спецпідрозділу ФСБ Росії на тимчасово окупованій території Донеччини. Унаслідок серії високоточних ударів було знищено командний пункт і місце базування ворога.

За попередніми даними, серед російських сил є значні втрати, зокрема серед офіцерського складу. Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр").

Що відомо про ураження пункту ФСБ?

22 квітня 2026 року українські сили завдали потужного удару по підрозділу так званого Управління мобільних дій ФСБ Росії у Донецьку. Йдеться про спеціалізований оперативний підрозділ, який входить до структури російської контррозвідки та виконує завдання, характерні для сил спеціального призначення.

За наявною інформацією, цей підрозділ активно залучається до проведення диверсій, спецоперацій, створення агентурних мереж і координації проросійських бойовиків на тимчасово окупованих територіях України. Також він бере участь у так званій "брудній війні", зокрема у вербуванні, організації підпалів, терактів і фізичному усуненні нелояльних осіб.

У межах операції українські військові здійснили 8 високоточних ударів із застосуванням засобів типу FP-2 із бойовою частиною вагою від 60 до 100 кілограмів.

Атака відбулася близько 08:01 ранку та була спрямована по командному пункту і пункту тимчасової дислокації противника.

Що відомо про втрати росіян внаслідок цієї атаки?

За оперативними даними розвідки, унаслідок удару російська сторона зазнала суттєвих втрат серед особового складу.

Загалом ліквідовано 27 представників спецпідрозділу, з яких 12 офіцерів загинули, ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Операцію підготували фахівцями Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем у взаємодії зі спеціалістами 1 корпусу Національної гвардії України "Азов". Безпосереднє вогневе ураження здійснювали підрозділи “Птахів" у межах системи MiddleStrike.

Удар по одному з ключових елементів російської спецінфраструктури на окупованій території може суттєво вплинути на можливості ворога проводити диверсійні та розвідувальні операції в Україні.