У прокуратурі сказали, якою ракетою ворог вночі вдарив по Харкову
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Росія вдосвіта атакувала Харківщину. Зокрема, два влучання є у Харкові.
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що росіяни вдарили по області о 4:05 25 серпня.
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Чим Росія вдарила по Харкову
Дмитро Чубенко зазначив, що у Харкові є два влучання. Зокрема:
- у Слобідському районі – пряме влучання в приватний житловий будинок. Там зазнали поранень 6 осіб: одна з пораненням голови та 5 осіб з гострою реакцією на стрес.
- в Індустріальному районі – ворог влучив у промислову зону, поранених немає.
Речник Харківської прокуратури зауважив, що у Чугуєві задокументували влучання у господарчу споруду на території приватної житлової забудови. Там п'ятеро поранених, з них двоє – діти.
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Попередньо, для обстрілів ворог використав ракети авіаційного базування Х-59, модель Д9МА. Даний тип ракет запускається з літаків моделей СУ,
– заявив Дмитро Чубенко.
Він уточнив, що загалом внаслідок обстрілів вдосвіта 25 серпня постраждали 11 людей.
Станом на 7:35 25 серпня на місці влучань працюють прокурори та слідчі поліції, щоб зафіксувати воєнні злочини Росії.
Прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.