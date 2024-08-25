У прокуратурі сказали, якою ракетою ворог вночі вдарив по Харкову

Росія вдосвіта атакувала Харківщину. Зокрема, два влучання є у Харкові.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що росіяни вдарили по області о 4:05 25 серпня.

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Дмитро Чубенко зазначив, що у Харкові є два влучання. Зокрема:

у Слобідському районі – пряме влучання в приватний житловий будинок. Там зазнали поранень 6 осіб: одна з пораненням голови та 5 осіб з гострою реакцією на стрес.

районі – пряме влучання в приватний житловий будинок. Там зазнали поранень 6 осіб: одна з пораненням голови та 5 осіб з гострою реакцією на стрес. в Індустріальному районі – ворог влучив у промислову зону, поранених немає.

Речник Харківської прокуратури зауважив, що у Чугуєві задокументували влучання у господарчу споруду на території приватної житлової забудови. Там п'ятеро поранених, з них двоє – діти.

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Попередньо, для обстрілів ворог використав ракети авіаційного базування Х-59, модель Д9МА. Даний тип ракет запускається з літаків моделей СУ,

– заявив Дмитро Чубенко.

Він уточнив, що загалом внаслідок обстрілів вдосвіта 25 серпня постраждали 11 людей.

Станом на 7:35 25 серпня на місці влучань працюють прокурори та слідчі поліції, щоб зафіксувати воєнні злочини Росії.

Прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.