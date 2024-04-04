Атака по Харкову: загинули 4 людини, кількість постраждалих зросла до 10

Окупанти знову запускали "Шахеди" по Харкову. На жаль, атака забрала життя щонайменше 4 людини. Є багато поранених.

Один із дронів влучив у 3-поверховий житловий будинок, ще один – у 16-поверхівку. Інші "Шахеди" прилетіли у приватний сектор, кажуть у прокуратурі.

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Що відомо про жертв атаки

За словами Терехова, станом на 3:02 на місці повторного прильоту по житлових будинках загинули 4 людини. Відомо, що серед жертв – рятувальники, які прибули ліквідовувати наслідки обстрілу житлових будинків.

В ОВА о 4:22 також стверджували, що всього після ударів по Харкову загинули 4 людини. Пізніше у Харківській обласній прокуратурі підтвердили смерть 3 рятувальників, а також жінки.

Кількість постраждалих зросла

Загиблі рятувальники були водіями, сказав Терехов у коментарі Суспільному. Були пошкоджені щонайменше 3 авто ДСНС, поруч одного з них — вирва від влучання.

Станом на 4:00 у Харкові відомо про щонайменше 10 людей, що постраждали внаслідок російської атаки. 49-річний чоловік перебуває у важкому стані, інші пацієнти – у середньому та легкому.

Постраждала, зокрема, медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги. Жінка у складі бригади приїхала на виклик та була поранена під час повторного удару. Усі постраждалі отримують медичну допомогу, підкреслили в ОВА.

Також серед поранених є рятувальник та працівник поліції, зазначив Олександр Фільчаков із Харківської обласної прокуратури.

Які райони були під ударом

Терехов каже, що наразі відомо про удари 5 дронів-камікадзе по місту. Окрім Новобаварського району, були удари й по Салтівському. На щастя, там будинки не зачепило – було влучання у землю. Також під ударом був ще один район, але який – мер не уточнив.