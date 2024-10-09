Вночі окупанти вдарили по геріатричному центрі на Херсонщині

Росія посеред ночі вдарила по Херсонській області. Вороги знову обстріляли геріатричний центр.

У Херсонській обласній прокуратурі розповіли, що росіяни орієнтовно о 2:00 9 жовтня з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі. До речі, вороги 7 жовтня атакували центр Херсона 4 керованими авіаційними бомбами.

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Що відомо про обстріл геріатричного центру

Вночі окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщини, постраждало двоє медпрацівників – розпочато розслідування,

– заявили в прокуратурі.

Там розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Херсонська прокуратура спільно з іншими правоохоронцями вживає всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.



Наслідки атаки росіян по Херсонщині

Варто зауважити, що Росія вдарила по геріатричному центрі в Сумах 19 вересня та поранила 13 людей.