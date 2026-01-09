У Києві є загиблі: серед них медик, який допомагав пораненим на місці одного з ударів

В ніч на 9 січня Росія тероризувала столицю найрізноманітнішим озброєнням, зокрема дронами, балістикою та крилатими ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

Що відомо про постраждалих?

З 8 на 9 січня російська армія завдала масштабної комбінованої атаки по цивільній інфраструктурі міста. У щонайменше чотирьох районах столиці зафіксовано руйнування житлових багатоповерхівок.

Станом на 02:35 внаслідок ворожої атаки загинули троє людей. Ще шестеро осіб постраждали, трьох із них медики госпіталізували.

За словами Кличка, у Дарницькому районі, де БпЛА влучив в житловий будинок, сталося повторне влучання. Загинув медик, є поранені медпрацівники. Всі вони приїхали надавати допомогу людям.

Куди росіяни б'ють цієї ночі?