У Києві є загиблі: серед них медик, який допомагав пораненим на місці одного з ударів
- В ніч на 9 січня Росія атакувала Київ дронами, балістичними та крилатими ракетами.
- Внаслідок атаки загинули троє людей, шістьох поранено, троє госпіталізовані.
В ніч на 9 січня Росія тероризувала столицю найрізноманітнішим озброєнням, зокрема дронами, балістикою та крилатими ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Віталія Кличка.
Що відомо про постраждалих?
З 8 на 9 січня російська армія завдала масштабної комбінованої атаки по цивільній інфраструктурі міста. У щонайменше чотирьох районах столиці зафіксовано руйнування житлових багатоповерхівок.
Станом на 02:35 внаслідок ворожої атаки загинули троє людей. Ще шестеро осіб постраждали, трьох із них медики госпіталізували.
За словами Кличка, у Дарницькому районі, де БпЛА влучив в житловий будинок, сталося повторне влучання. Загинув медик, є поранені медпрацівники. Всі вони приїхали надавати допомогу людям.
Куди росіяни б'ють цієї ночі?
Атака на столицю та Київську область розпочалась ще увечері 8 січня. Ворог запустив ударні дрони на об'єкти цивільної інфраструктури.
Згодом Повітряні сили повідомили про рух крилатих ракет "Калібр" у напрямку Києва.
Російські військові обстріляли житлові будинки у Печерському, Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах міста – палають автівки, пошкодження поверхів, руйнування фасадів будинків, пожежа на території торгівельного центру.