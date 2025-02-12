Люди непритомніли від вибухової хвилі: свідки розповіли про удар по Києву

Росія 12 лютого випустила 6 балістичних ракет по Києву. Вибухи були настільки сильними, що люди непритомніли від вибухової хвилі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова свідків атаки, які поділилися пережитим з ТСН.

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Свідки розповіли деталі про обстріл Києва

Пані Ольга, яка мешкає в Оболонському районі, розповіла про пережиту цинічну атаку. Жінка поділилася, що після вибухів у будинку не залишилося вікон, а також серйозно пошкоджено дах.

Вибухова хвиля була настільки потужною, що всередині будинку зі стін вирвало розетки. Жінка також стверджує, що від вибуху люди втрачали свідомість.

Люди падали без свідомості. Така вибухова хвиля була, що чоловіки падали без свідомості,

– поділилася жінка.

Нагадаємо, що російська армія випустила по Києву 6 балістичних ракет типу "Іскандер"/С-400. Уламки збитих цілей впали у 4 районах столиці: Оболонському, Голосіївському, Святошинському та Солом'янському.

У трьох районах спалахнули пожежі. Наразі рятувальники ліквідували загоряння.

Крім того, унаслідок ракетного обстрілу загинула одна людина, ще 4 – постраждали. Серед потерпілих – 9-річна дівчинка.