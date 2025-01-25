Атака по Київщині: пошкоджено 9-поверхівку, спалахнула пожежа на підприємстві

У ніч проти 25 січня росіяни вкотре запустили "Шахеди" по Україні. Під удар потрапила, зокрема, Київська область. В ОВА повідомили про наслідки щонайменше у 2 районах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколу Калашника. Голова обласної військової адміністрації опублікував допис про наслідки атаки близько 4:00. Читайте також У Києві змінять очільників районних державних адміністрацій Унаслілок ворожої атаки в одному з населених пунктів області пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Сталася руйнація балконів 4-8 поверхів, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини. Всі оперативні служби на місці. Проводиться обстеження під’їздів, розбір пошкоджених конструкцій. Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила.