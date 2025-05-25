У Миколаєві під завалами багатоповерхівки шукають жінку, 3 постраждалих у важкому стані, – Кім
- У Миколаєві після атаки шукають жінку під завалами, троє постраждалих у важкому стані, зокрема 17-річна дівчина, 20-річний хлопець та 53-річна жінка, сказав Віталій Кім.
- Під час атаки загинув 77-річний чоловік, також постраждало підприємство в Баштанському районі. Там знищено 6 одиниць сільськогосподарської техніки.
- Сили оборони збили 32 "Шахеди" під час нічної атаки в Миколаївській області.
У Миколаєві під завалами багатоповерхового будинку, який обстріляв ворог, шукають жінку. Троє постраждалих у місті перебувають у важкому стані.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в етері національного маратону.
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Що розповів Кім про ситуацію в Миколаєві після атаки вночі
Віталій Кім зазначив, що у Миколаєві на місці влучання ворожого безпілотника вночі 25 травня наразі працюють всі потрібні екстрені служби.
Станом на зараз рятувальна операція продовжується: під завалами п'ятиповерхового будинку шукають жінку,
– сказав начальник Миколаївської ОВА.
Кім висловив сподівання, що шанс знайти жінку живою все ще є. Також посадовець наголосив, що троє постраждалих у місті перебувають у важкому стані, це: 17-річна дівчина, 20-річний хлопець та 53-річна жінка.
Окрім того, через ворожу атаку в Миколаєві загинув 77-річний чоловік.
Віталій Кім також розповів, що в Баштанському районі Миколаївської області постраждало підприємство. Унаслідок обстрілу там знищено 6 одиниць сільськогосподарської техніки.
Очільник Миколаївської ОВА зауважив, що загалом у ніч проти 25 травня в області Сили оборони збили 32 "Шахеди".
"Це наймасштабніша атака на місто, напевно, за рік чи два. Якби не вдала робота ППО, наслідки були б набагато гірші", – резюмував керівник.
До речі, загалом у Миколаєві внаслідок нічної атаки ворога 25 травня постраждало 5 людей. У самій п'ятиповерхівці було зруйновано два поверхи, а інші – пошкоджено. З-під завалів рятувальники витягували людей.