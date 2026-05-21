У Сизрані – гаряча ніч: після вибухів палає російський НПЗ

У російській Сизрані Самарської області 21 травня під удар потрапив нафтопереробний завод. Після серії вибухів на території підприємства спалахнула пожежа, а над промисловою зоною піднявся густий дим.

Місцеві жителі повідомляють, що під удар могла потрапити одна з установок переробки нафти. Про це пише Exilenova+.

Дивіться також "Сніг Ахмату": СБС знищили лігво підготовки ворожих пілотів

Що відомо про атаку по НПЗ?

У ніч проти 21 травня у російській Сизрані Самарської області пролунали вибухи в районі місцевого нафтопереробного заводу. Після цього на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Очевидці публікують у соцмережах відео та фото, на яких видно густий чорний дим над промисловим об’єктом. За попередньою інформацією, атаковано Сизранський нафтопереробний завод, який входить до структури російської нафтової промисловості та має стратегічне значення для забезпечення паливом.

Дим над НПЗ у Сизрані: дивіться відео

Місцеві жителі стверджують, що після вибухів загорілася одна з установок переробки нафти на території підприємства.

Наслідки атаки по російському НПЗ: дивіться відео

Офіційної інформації щодо масштабів пошкоджень наразі немає. Також російська влада поки не коментувала можливі наслідки для роботи заводу. Водночас на оприлюднених кадрах видно сильне задимлення та відкрите полум’я в районі промислової інфраструктури.

Чому Сизранський НПЗ є важливим?

Сизранський нафтопереробний завод є одним із важливих підприємств нафтової галузі Росії та входить до числа стратегічних об’єктів паливної інфраструктури країни.

Він розташований у Самарській області та забезпечує переробку нафти для виробництва різних видів пального й технічної продукції. Завод випускає бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо, мастильні матеріали та інші нафтопродукти. Частина цих ресурсів використовується для забезпечення потреб транспортної системи, промисловості та військового сектору Росії.

Сизранський НПЗ відіграє важливу роль у внутрішній логістиці країни, оскільки постачає пальне до кількох регіонів. Крім того, підприємство має значення для функціонування військової інфраструктури та забезпечення армії паливом.

Саме через це російські нафтопереробні заводи останнім часом дедалі частіше стають цілями атак безпілотників. Удари по таких об’єктах можуть впливати не лише на обсяги виробництва пального, а й на стабільність постачання ресурсів для військової логістики та оборонного комплексу Росії.

Які ще НПЗ потрапили "під гарячу руку"?

Останніми місяцями російські нафтопереробні заводи регулярно опиняються під атаками безпілотників, а атаки на паливну інфраструктуру набули системного характеру.

Під ударами вже були:

Крім того, атаки фіксувалися по нафтобазах і паливних об’єктах у Ленінградській області та інших регіонах Росії. Частина цих підприємств забезпечує виробництво пального для російської армії, авіації та військової логістики.

Через це удари по НПЗ розглядаються як спосіб послаблення можливостей оборонного комплексу Росії та створення проблем із постачанням пального. Після атак деякі заводи тимчасово зупиняли роботу або скорочували обсяги переробки нафти через пошкодження технологічного обладнання.

Російська влада змушена посилювати захист енергетичної інфраструктури та перекидати додаткові системи протиповітряної оборони для прикриття стратегічних об’єктів.