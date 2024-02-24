12 збитих дронів і пожежа в одеському дворику з жертвами: фото та деталі наслідків нічної атаки

Росія атакувала Україну дронами та ракетами увечері 23 лютого. Уже відомо про загиблого в Одесі.

Троє поранених у місті у важкому стані. А окупанти продовжують говорити про "вісім років" і те, що "Авдіївка святкує звільнення".

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У Силах оборони Півдня розповіли деталі атаки

Ворог знов вдався до підступної нічної атаки. БпЛА типу Shahed-131/136, спрямовані з акваторії Чорного моря, здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами й углиб країни, до центральних регіонів,

– написали там.

ППО знищила 12 дронів-камікадзе – два над Миколаївщиною, по п'ять над Кіровоградщиною й Одещиною.

На жаль, один зі збитих дронів наробив лиха. Він упав у житловий квартал Одеси, сталися руйнування і займання в типовому одеському дворику.

Наслідки обстрілу Одеси 23 лютого 2024 / Фото ДСНС Одещини та Сил оборони Півдня

"Одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані. Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками й іншими травмами", – вказано в повідомленні.

Окрім дронів, окупанти стріляли й керованими авіаційними ракетами Х-59 з літака тактичної авіації з акваторії Азовського моря. Дві ракети було знищено силами ППО на Кіровоградщині. Що сталося з літаком – з'ясовують (у мережі була інформація, що він – мовиться про Су-34 – зник із радарів та, можливо, збитий).

