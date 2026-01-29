Користуються погодою, – Братчук розкрив стратегію російських атак по Одесі

Росіяни атакували безпілотниками Одесу у ніч на 29 січня 2026 року. Як наслідок – пошкоджено інфраструктуру міста. Це вже не перший удар за останні кілька днів.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що Росія вчергове продемонструвала свою основну ціль – це терором. Що стосується технічних і тактичних характеристик нічної атаки, то ворог знову запускав "Шахеди" на максимально низьких висотах.

Які наслідки нічної атаки по Одесі?

Сергій Братчук підкреслив, що зараз на півдні України кожної ночі густі тумани. Про це відомо росіянам.

Вони намагаються використовувати погоду. Якщо говоримо про ворожу тактику використання "Шахедів" або "Геранів", то вона полягає у тому, щоб бити по житловій забудові та тих об’єктах, які забезпечують життєдіяльність Одеси та Одеської області,

– сказав він.

Внаслідок нічної атаки, на жаль, є влучання в промисловий об'єкт, який жодним чином не пов'язаний з військовими об'єктами чи військовою інфраструктурою.

За словами речника Української добровольчої армії "Південь", пощастило, що немає постраждалих. Все завдяки Силам оборони. Однак виникла пожежа, пошкоджені складські приміщення та виробничі потужності.

Але, на жаль, ми маємо і трагічну звістку. Сьогодні зросла кількість загиблих після атаки 27 січня. У лікарні помер чоловік, який був поранений саме під час цього удару. Кількість жертв зросла до чотирьох осіб,

– зазначив він.

Ворог продовжує руйнувати промислову, цивільну та критичну інфраструктуру Одещини. Його головні намагання зосереджені на атаках по житловій забудові.

Нагадаємо, Росія 27 січня атакувала Одесу та область понад 50 дронами, зосередивши удари по центральній частині міста й житловій забудові. За словами Володимира Зеленського, більшість безпілотників вдалося знищити, однак зафіксовані влучання та руйнування житлових будинків і закладів освіти.

Росія атакує Одесу: останні новини