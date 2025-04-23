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24 Канал Новини України Пошкоджено цивільну інфраструктуру, пожежі в будинках: в ДСНС показали наслідки атаки по Одесі
23 квітня, 06:44
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Пошкоджено цивільну інфраструктуру, пожежі в будинках: в ДСНС показали наслідки атаки по Одесі

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Російська армія знову атакувала Одесу.
  • Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств.

Російська армія вкотре атакувала Одесу. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. Там також оприлюднили фото наслідків атаки по Одесі.

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Росія вдарила по Одесі

За попередньою інформацією, внаслідок атаки по Одесі постраждали 2 людини. 

Відомо, що внаслідок ворожих дій є пошкодження цивільної інфраструктури.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств,
– ідеться в повідомленні.

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Вказується, що пожежі ліквідовували рятувальники, а також добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії.  Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям.

Наслідки атаки по Одесі / Фото ДСНС