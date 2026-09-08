Росія втретє від ранку вдарила по потягах Укрзалізниці, є поранені

Росія тричі від ранку 8 вересня атакувала залізничний рухомий склад. Цього разу під удар потрапив приміський дизель-поїзд.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Що відомо про атаки ворога по залізниці?

Уранці російські військові завдали чергового удару по пасажирському залізничному складу на Сумщині. За попередньою інформацією, цього разу під атакою опинився приміський дизель-поїзд.

Загрозу вдалося виявити заздалегідь, тому рухомий склад зупинили, а пасажирів евакуювали. Однак частина людей не встигла відійти на достатню відстань від потяга. Внаслідок атаки є пасажири з уламковими пораненнями. Першу допомогу постраждалим надала поїзна бригада, після чого на місце прибули медики.

Перцовський закликав пасажирів у прифронтових регіонах не ігнорувати правила безпеки під час евакуації. За його словами, у разі безпекової зупинки та оголошення евакуації пасажири мають негайно прямувати до укриття, якщо воно є. Якщо ж поїзд зупинили на перегоні або на зупинці без укриття, необхідно відійти від нього щонайменше на 200 метрів.

У більшості випадків потяги встигають завчасно зупинити після виявлення загрози, тому пасажирам важливо не втрачати час і чітко виконувати вказівки.

Ці правила написані кров'ю. Але цієї крові не має жодної необхідності додавати. 99% випадків чи навіть більше – поїзди завчасно зупиняємо при загрозі. Ключове: не втрачати час та діяти чітко згідно вказівок. Ціна нехтування цих правил – життя та здоров'я. Дійте відповідально! Маєте родичів, знайомих, хто часто подорожує приміськими поїздами – донесіть й до них ці правила безпеки,

– сказав він.

Нагадаємо, 8 вересня російські окупанти двічі прицільно атакували пасажирські потяги на маршрутах Київ – Суми та Дніпро – Запоріжжя. Перший поїзд, у якому перебували 90 пасажирів, ворог атакував двома ударами "Шахедів".

Залізничники вчасно виявили загрозу та зупинили потяг на проміжній станції, після чого всіх пасажирів і членів екіпажу евакуювали, тому ніхто не постраждав. Для продовження поїздки пасажирам організували автобуси у співпраці із Сумською ОВА.

Згодом росіяни прицільно вдарили по пасажирському поїзду Дніпро – Запоріжжя. Його також завчасно зупинили після виявлення загрози, а людей евакуювали до мобільного укриття, однак після удару зв’язок з однією з провідниць зник.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, а для підвезення пасажирів організовують допомогу спільно з Дніпропетровською ОВА. В Укрзалізниці наголосили, що навмисні удари по цивільних поїздах є воєнним злочином.