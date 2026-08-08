Росія атакувала поїзд "Суми – Київ": загорівся локомотив

Росія 8 серпня атакувала поїзд сполученням "Суми – Київ" у Сумському районі. Внаслідок ворожого удару загорівся локомотив.

Про це повідомляє "Кодон.Медіа" з посиланням на правоохоронців.

Що відомо про атаку на залізницю?

Росія атакувала поїзд "Суми – Київ" у Сумському районі. Внаслідок ворожої атаки загорівся локомотив потяга.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини атаки та її наслідки. За попередньою інформацією, постраждалих серед пасажирів та працівників потяга немає.

В "Укрзалізниці" повідомили, що моніторингова група вчасно помітила загрозу. Поїздна та локомотивна бригада евакуювали пасажирів на безпечну відстань, тож обійшлося без постраждалих. Шкоди зазнав один вагон. Залізничники працюють над тим, щоб відхилення від графіка на цій дільниці було мінімальним.

Повітряна тривога в регіоні триває, тож мешканців закликають не залишати укриттів та дотримуватися правил безпеки.

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Нагадаємо, уночі 5 серпня Росія завдала масованого удару по Київщині, зокрема по логістичній інфраструктурі Броварського району. Внаслідок атаки на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів загинули люди.

Тіла вісьмох загиблих виявили на станції Квітневе, повідомив голова Броварського району Віталій Бігун. Згодом цю інформацію підтвердила "Укрзалізниця", зазначивши, що російські війська атакували цивільні логістичні центри.

Під удар потрапили, зокрема, працівники, які перебували на платформі станції "Квітнева" у Броварському районі. Під час масованої атаки рух поїздів і роботу станцій у Київському регіоні тимчасово призупинили, а пасажирів та персонал евакуювали. Наразі на місцях ударів тривають ремонтні роботи.

В "Укрзалізниці" попередили, що через наслідки обстрілу можливі зміни у графіку руху поїздів. У компанії закликали під час повітряних атак перебувати в укриттях або щонайменше якомога далі від вокзалів, платформ, перонів та рухомого складу. Загалом після російського удару на Київщині відомо щонайменше про 14 загиблих і понад 20 постраждалих, а наслідки атаки також зафіксували в Києві.