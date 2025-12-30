Дещо пішло не за планом РФ: що криється за вигаданим "ударом" по резиденції Путіна

Росіяни вигадали нову фейкову історію про начебто "удар" по резиденції Володимира Путіна. Зрозуміло, що це зробили для того, щоб виправдати обстріли України та відтягнути час для мирних переговорів.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що росіяни побачили провал їхньої стратегії. Це сталося після зустрічі Трампа і Зеленського, тому почали діяти.

Який фактор не влаштував Росію?

"Путін і Лавров вийшли з заявами про нібито удар після перемовин Зеленського у США. Це говорить про те, що щось пішло не так, як планував кремлівський диктатор", – додав Павло Лакійчук.

У Росії переконують, що перемовини мають "збігатися з духом Анкориджу". Тоді російський диктатор нібито домовився з Трампом, що перемир'я не є ключовою умовою для початку мирних переговорів. Тобто Росія фактично отримала дозвіл продовжувати наступ.

Важливо! Трамп і Путін 15 серпня 2025 року зустрілися в Анкориджі на Алясці. Це перша зустріч очільника Кремля на такому рівні з початку повномасштабної війни. Припускали, що сторони мали домовитись про припинення вогню, але цього не сталося.

Володимир Путін відкинув пропозицію Трампа про перемир'я як основу для мирного процесу. А тепер начебто українські дрони завдали удару по одній з резиденцій Путіна й це нібито перешкода для подальших домовленостей. На жаль, постійні удари Росії по мирних містах не є перешкодою для цього.

"Трамп демонструє, що його все влаштовує. У США є найпотужніше у світі розвідувальна спілка, є ЦРУ, АНБ, але Трамп досі вірить інформації від Путіна", – підсумував Павло Лакійчук.

"Удар" по резиденції Путіна: головне