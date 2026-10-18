Росія вдарила по підприємство на Рівненщині: воно припинило роботу

Росія ввечері 18 жовтня атакувала виробниче підприємство на Рівненщині. Через ураження об'єкт припинив роботу.

Про це повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

Що відомо про атаку?

Під час повітряної атаки ввечері 18 жовтня російський реактивний безпілотник рухався курсом на Здолбунів і Рівне. Згодом місцеві жителі повідомили, що у Здолбунові на Рівненщині було чути звук вибуху.

Однією з цілей ворога стало виробниче підприємство в області. Унаслідок ураження воно припинило роботу.

За наявною інформацією, обійшлося без постраждалих. Інші подробиці щодо наслідків атаки наразі не повідомляли.

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Нагадаємо, 18 жовтня росіяни завдали удару по Одесі, унаслідок чого було пошкоджено дах багатоповерхового житлового будинку. Травм зазнали двоє людей, серед них – 13-річна дівчинка. Дитину в стані середньої тяжкості госпіталізували.

На місці атаки працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби. Рятувальники ліквідовували займання покрівлі будинку, а правоохоронці документували наслідки російського удару. За фактом атаки Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

Крім того, уночі 18 жовтня російські війська масовано атакували енергетичні об'єкти Одещини, через що близько 24 тисяч споживачів у різних районах області залишилися без електропостачання.

Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб усунути пошкодження та відновити подачу електроенергії.