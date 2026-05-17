Під атакою була не лише Московська область: у Генштабі розкрили деталі успішних ударів по ворогу

Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових та промислових об’єктах Росії. Під атакою опинилося підприємство "Ангстрем” у Зеленограді, де виробляють мікросхеми для високоточної зброї, а також низка командних пунктів та місць скупчення окупантів.

Для ударів по цілях у Московській області українські військові застосували новітні вітчизняні безпілотні системи. Про це повідомляє Генштаб.

Що відомо про удари по Росії?

16 травня та в ніч на 17 травня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора. Серед уражених цілей – підприємства військово-промислового комплексу, командні пункти, вузли управління безпілотниками та місця зосередження живої сили ворога.

Для атак по цілях у Московській області українські військові застосували новітні вітчизняні розробки, зокрема RS-1 "Барс", FP-1 Firepoint та БАРС-СМ GLADIATOR.

Однією з ключових цілей стало підприємство "Ангстрем" у Зеленограді Московської області. Воно спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для російської високоточної зброї. Після удару на території підприємства зафіксували пожежу.

Відомо, що "Ангстрем" є важливою частиною російського військово-промислового комплексу та бере участь у виробництві мікроелектроніки, радіоелектроніки, оптичних систем і робототехніки для потреб окупаційної армії.

Крім того, українські сили уразили насосну станцію "Солнечногорская" у Московській області. Вона є критично важливою частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви. Цей об’єкт використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема для забезпечення російської армії. Після атаки на території станції також спалахнула пожежа.

Сили оборони також завдали ударів по командному пункту противника в районі Бунге Донецької області. Окремо були уражені пункти управління безпілотниками ворога у районах Дворічної Харківської області, Завітного на Херсонщині та Удачного на Донеччині.

Окрім цього, українські військові атакували місця зосередження живої сили окупантів у районах Мирного Донецької області, Красногірського Запорізької області та Волфинського Курської області Росії. Також удари завдали по двох скупченнях російських військ поблизу Новоекономічного на Донеччині.

У Силах оборони наголосили, що Україна й надалі системно завдаватиме ударів по військовій інфраструктурі Росії, аби послабити можливості окупантів продовжувати війну проти України.

