Україна вивела з ладу російський залізничний пором "Славянин" та пошкодила судно "Авангард"
Унаслідок атаки виведено з ладу залізничний пором "Славянин" та пошкоджено судно "Авангард". Про це повідомляє ГУР МО.
Що відомо про атаку на ворожі судна?
У ніч із 13 на 14 березня 2026 року підрозділи Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України провели вдалу операцію проти морської інфраструктури Росії.
Українські спецпризначенці завдали ударів по двох суднах держави-агресора. Унаслідок атаки було виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянин", а також пошкоджено судно "Авангард".
У ГУР пояснили, що вони були важливими елементами так званої Керченської поромної переправи.
Саме через неї окупанти транспортували:
- військову техніку;
- озброєння;
- боєприпаси;
- інші вантажі для забезпечення російської армії.
Отже, ці судна відігравали одну з головних ролей у морській військовій логістиці країни-агресора.
Також атакували інфраструктуру порту "Кавказ"
Під час цієї ж операції українські розвідники разом з іншими підрозділами Сил оборони України завдали ударів і по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії.
Саме цей порт російська армія використовує як важливий логістичний вузол для забезпечення своїх військ у війні проти України. Українські військові наголошують, що операції проти логістики окупантів суттєво ускладнюють постачання зброї та техніки на фронт.