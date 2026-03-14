Україна вивела з ладу російський залізничний пором "Славянин" та пошкодила судно "Авангард"

У ніч проти 14 березня українські розвідники провели вдалу операцію проти морської логістики Росії. Спецпризначенці завдали ударів по двох військових суднах, які використовувалися для забезпечення окупаційних військ.

Унаслідок атаки виведено з ладу залізничний пором "Славянин" та пошкоджено судно "Авангард". Про це повідомляє ГУР МО.

Що відомо про атаку на ворожі судна?

У ніч із 13 на 14 березня 2026 року підрозділи Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України провели вдалу операцію проти морської інфраструктури Росії.

Українські спецпризначенці завдали ударів по двох суднах держави-агресора. Унаслідок атаки було виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянин", а також пошкоджено судно "Авангард".

Спалили "Славянина", вгатили по "Авангарду": спецпризначенці уразили два військові судна агресора

У ГУР пояснили, що вони були важливими елементами так званої Керченської поромної переправи.

Саме через неї окупанти транспортували:

військову техніку;

озброєння;

боєприпаси;

інші вантажі для забезпечення російської армії.

Отже, ці судна відігравали одну з головних ролей у морській військовій логістиці країни-агресора.

Також атакували інфраструктуру порту "Кавказ"