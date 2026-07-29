Українські БпЛА атакували Рязань: пожежу зафіксували на НПЗ та складі WildBerries

Українські військові продовжують завдавати нищівних далекобійних ударів по ворогу. Сили оборони атакували Рязань, у місті виникли масштабні пожежі.

Про це повідомили в ASTRA.

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Що відомо про атаку БпЛА по Рязані?

Губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив, що о 05:30 місто атакували безпілотники, а на території "одного з підприємств" сталося займання.

О 06:17 Малков написав про відбій повітряної тривоги. За його словами у місті зафіксовано масштабні пожежі.

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Рязань. Атаковано логістичний центр компанії WildBerries, видно пожежу на території об'єкта. Також попередньо горить Рязанський НПЗ після атаки,

– заявив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Також після атаки компанія Wildberries тимчасово обмежила доступ до свого сортувального комплексу "Рязань – Тюшевська", закликавши працівників поки що не приїжджати на склад до "відновлення" його роботи.

Наслідки атаки БпЛА по Рязані / Фото ASTRA

Інші новини про далекобійні удари ЗСУ по окупантах

Тюменський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти після удару українського безпілотника 25 липня.

Номінальна потужність підприємства становить близько 9 мільйонів тонн сировини на рік (або 180 тисяч барелів на добу). За оцінками учасників ринку, НПЗ щороку переробляє приблизно 6 мільйонів тонн сирої нафти.

Вранці 25 липня українські дрони долетіли до Західного Сибіру і вгатили по Тюменському НПЗ. Безпілотники подолали понад 2000 кілометрів.