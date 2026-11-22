Російські війська атакують Україні ударними дронами та іншими повітряними цілями. Через загрозу обстрілу тривогу оголосили у низці областей.

Про напрямок руху ворожих цілей та загрозу для окремих населених пунктів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

На які регіони націлились БпЛА?

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту