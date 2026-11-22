Росія завдає нових ударів по Україні: де зараз летять "Шахеди"
Російські війська атакують Україні ударними дронами та іншими повітряними цілями. Через загрозу обстрілу тривогу оголосили у низці областей.
Про напрямок руху ворожих цілей та загрозу для окремих населених пунктів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
На які регіони націлились БпЛА?
Повітряна тривога в Україні: дивіться карту
Ударний БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеси. Реактивний БпЛА на Харків із заходу. За даними ДСНС, у Саливонках на Білоцерківщині внаслідок російської атаки загорівся приватний житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували жінку 1984 року народження. Вона дістала травми середнього ступеня тяжкості. Чоловік загинув. На місці продовжують працювати рятувальники. Реактивний БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини (Очаків) Ударні БпЛА на Сумщині південним курсом на Полтавщину. Реактивний БпЛА на Павлоград з півночі Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя. Реактивні БпЛА на Харківщині в р-ні Богодухова курс південний
Російські війська вдарили по Київщині
Ударний БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеси.
Реактивний БпЛА на Харків із заходу.
За даними ДСНС, у Саливонках на Білоцерківщині внаслідок російської атаки загорівся приватний житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували жінку 1984 року народження. Вона дістала травми середнього ступеня тяжкості. Чоловік загинув. На місці продовжують працювати рятувальники.
Реактивний БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини (Очаків)
Ударні БпЛА на Сумщині південним курсом на Полтавщину.
Реактивний БпЛА на Павлоград з півночі
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя.
Реактивні БпЛА на Харківщині в р-ні Богодухова курс південний