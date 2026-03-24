На Тернопільщині та Хмельниччині фіксують проблеми зі світлом через денну атаку росіян

Росія 24 березня здійснила масовану атаку на захід України. Частину ворожих дронів вдалося збити силам ППО, однак є влучання в інфраструктуру.

Внаслідок ударів зафіксовано перебої зі світлом та є постраждалий. Про це повідомляє очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух та голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Що відомо про проблеми зі світлом в областях?

Під час масованої атаки російських військ по території України під удар потрапили Тернопільська та Хмельницька області. У регіонах працювали сили протиповітряної оборони, яким вдалося знищити частину ворожих безпілотників.

На Тернопільщині, попри роботу ППО, зафіксовано влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, а також адміністративну будівлю. Унаслідок ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, серед жителів області загиблих і постраждалих немає. Водночас через пошкодження енергетичних об’єктів у регіоні виникли перебої з електропостачанням.

Енергетики вже працюють над відновленням електрики та готуються до проведення ремонтних робіт на пошкоджених об’єктах. Місцева влада запевняє, що світло намагатимуться повернути у найкоротші терміни.

Водночас під час цієї ж атаки ворог завдав удару і по Хмельниччині. У межах області також працювали сили ППО, які збивали повітряні цілі.

Однак у Шепетівському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. У нього діагностували контузію та забій головного мозку, постраждалого госпіталізували, йому надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, у регіоні також зафіксовано перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електрики для споживачів.

