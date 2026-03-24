На Тернопільщині та Хмельниччині фіксують проблеми зі світлом через денну атаку росіян
- На Тернопільщині та Хмельниччині фіксують перебої зі світлом через удари по енергетичній інфраструктурі під час атаки росіян 24 березня.
- Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Росія 24 березня здійснила масовану атаку на захід України. Частину ворожих дронів вдалося збити силам ППО, однак є влучання в інфраструктуру.
Внаслідок ударів зафіксовано перебої зі світлом та є постраждалий. Про це повідомляє очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух та голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Що відомо про проблеми зі світлом в областях?
Під час масованої атаки російських військ по території України під удар потрапили Тернопільська та Хмельницька області. У регіонах працювали сили протиповітряної оборони, яким вдалося знищити частину ворожих безпілотників.
На Тернопільщині, попри роботу ППО, зафіксовано влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, а також адміністративну будівлю. Унаслідок ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, серед жителів області загиблих і постраждалих немає. Водночас через пошкодження енергетичних об’єктів у регіоні виникли перебої з електропостачанням.
Енергетики вже працюють над відновленням електрики та готуються до проведення ремонтних робіт на пошкоджених об’єктах. Місцева влада запевняє, що світло намагатимуться повернути у найкоротші терміни.
Водночас під час цієї ж атаки ворог завдав удару і по Хмельниччині. У межах області також працювали сили ППО, які збивали повітряні цілі.
Однак у Шепетівському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. У нього діагностували контузію та забій головного мозку, постраждалого госпіталізували, йому надається вся необхідна медична допомога.
Крім того, у регіоні також зафіксовано перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електрики для споживачів.
Атака по Україні: які ще міста постраждали?
Унаслідок масованої атаки на Вінниччину 24 березня постраждали місцеві мешканці. Станом на 18:54 відомо про 11 поранених, з яких 6 госпіталізовані, 5 отримали медичну допомогу і відправлені на амбулаторне лікування. Також повідомили про 1 загиблого – чоловіка 59 років.
Внаслідок атаки дронів на Івано-Франківськ загинули нацгвардієць та його донька, які відвідували перинатальний центр. У міських та обласних пологових будинках вибиті вікна, ведуть роботи з відновлення, і надають допомогу постраждалим.
24 березня Росія здійснила атаку "Шахедами" на Львів, влучивши у Церкву святого Андрія та житлові будинки. Внаслідок атаки пошкоджено шибки, виникли пожежі, зокрема, на вулиці Степана Бандери та в житловому будинку на Сихові, триває робота рятувальних служб.