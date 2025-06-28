"Це рідкість": Ігнат назвав особливість останньої дронової атаки

Росіяни атакували Україну, зокрема Одесу, уночі у суботу, 28 червня, за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів. Повітряний удар противника має певну особливість.

Відповідну інформацію повідомив керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Як Ігнат прокоментував нічну атаку

Юрій Ігнат зауважив, що особливість нічної дронової атаки полягає у використанні невеликої кількості безпілотних літальних апаратів для удару, що враховуючи попередні атаки, стало рідкістю.

Ми бачимо, що 40, 50, 100 і більше атакують саме "Шахедами", дронами-імітаторами. Одна з особливостей, що їх була дійсно сьогодні невелика кількість – 23 усього, але фактично усі були "Шахедами",

– розповів він.

За його словами, більшість повітряних цілей рухалася з південного напрямку і здебільшого була націлена на Одесу та область. Він констатував наявність влучання у багатоквартирний будинок у місті, через що загинули люди.

До слова, за даними Повітряних сил, під час відбиття ворожої атаки вдалося збити 22 безпілотники противника, з яких 21 – збито вогневими засобами ураження, 1 – локаційно втрачений або подавлений РЕБ.