Росія била по Полтавщині: є руйнування та знеструмлення, постраждали люди

Вночі 6 червня росіяни масовано били дронами по Кременчуку на Полтавщині. Є низка руйнувань, постраждали люди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Кременчука Віталія Малецького та очільника ОВА Володимира Когута.

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Які наслідки ворожої атаки на Полтавщині

В Полтавській ОВА розповіли, що постраждали троє людей. Двом надали медичну допомогу на місці, одну людину госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки ворога у Кременчуцькому районі пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств, а також кав'ярню. Пожежі, які виникли через атаку, наразі ліквідовано. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок.

Наслідки удару по Полтавщині 6 червня / Фото ДСНС Полтавщини

Мер Кременчука додав: є знеструмлення. На місці працюють оперативні служби, аварійні бригади відновлюють електроживлення. А правоохоронці документують черговий воєнний злочин росіян.