Росія вночі атакувала Запоріжжя: є влучання в будинки

Російська армія вночі 12 жовтня атакувала Запоріжжя. На жаль, відомо про влучання в будинки.

Також удар припав по одному з підприємств міста. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

Ніч на 12 жовтня у Запорізькій області минула неспокійно. Мешканців декілька разів попереджали про загрозу тактичної авіації для регіону, згодом – про застосування керованих авіаційних бомб.

Вибухи на Запоріжжі пролунали о 2:22.

Вранці голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про наслідки нічної атаки по Запоріжжю.

Ворог вночі атакував Запоріжжя. Поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств,

– написав він.

Федоров повідомив про попередньо трьох поранених людей. Серед них – 12-річна дівчинка. Лікарі уже надали їм усю необхідну допомогу.

"Повністю зруйнований приватний будинок, пожежі охопили 35 квадратних метрів", – додали у ДСНС.

Росіяни атакували житловий будинок в Запоріжжі / Фото ДСНС

Рятувальники повідомили також про ліквідацію загоряння складських приміщень і майстерень. Загалом на площі 15 квадратних метрів. Окрім цього, там зафіксовано пошкодження фасадів та скління будинків.

На місцях ударів працюють 34 рятувальники, вибухотехніки та волонтери Червоного Хреста.

Наслідки атаки Росії по Запоріжжю / Фото ДСНС