У Запоріжжі росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури: рух Вантовим мостом перекрито

Ворог 7 жовтня атакував об'єкт транспортної інфраструктури у Запоріжжі. Через наслідки удару тимчасово перекрито рух Вантовим мостом.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Що відомо про атаку?

У Запоріжжі росіяни завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури. Унаслідок атаки рух Вантовим мостом тимчасово перекрили. Обмеження можуть впливати на пересування містом та призвести до ускладнення руху на окремих ділянках доріг.

Водіям та пасажирам радять враховувати ситуацію під час планування поїздок. Також важливо стежити за повідомленнями місцевої влади, адже ситуація може змінюватися.

Наразі інформації про постраждалих чи масштаби пошкоджень транспортного об'єкта немає.

Важливо! Якщо ви перебуваєте в Запоріжжі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, ворог цілеспрямовано атакував промислове підприємство у місті.

Повітряну тривогу в області оголосили близько 3:00 через загрозу застосування балістичного озброєння. Незабаром після цього у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів.

За попередніми даними, Росія могла застосувати балістичні ракети, зокрема "Іскандер-М" або KN-23. Також ворог атакував місто крилатими ракетами "Калібр", запущеними з акваторії Чорного моря.

У регіоні також зберігалася загроза ударних БпЛА. Наразі екстрені служби працюють на місці удару, а інформацію про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюють.