Удар по пологовому у Запоріжжі: перші моторошні фото з місця атаки

У неділю, 1 лютого, окупанти завдали удару по пологовому будинку у Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали люди.

Фото наслідків атаки показав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Що відомо про наслідки атаки на пологовий будинок у Запоріжжі?

У неділю вранці, 1 лютого, російські війська завдали удару по Запоріжжю. Під обстріл потрапив пологовий будинок у місті.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали шестеро людей, усім надається необхідна медична допомога.

Серед поранених – дві жінки, які перебували на огляді в момент ворожого удару. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Всім постраждалим надається вся необхідна допомога.

Перші фото після атаки на пологовий будинок у Запоріжжі / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

