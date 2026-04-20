Росія вдарила по Полтавщині: постраждали люди

Росія вранці 20 квітня атакувала Полтавщину. На жаль, є постраждалі.

Детальніше про обстріл розповіли у Полтавській ОВА.

Що відомо про атаку на Полтавщину?

Під прицілом ворога опинився Полтавський район. Там працювала ППО.

Уламки впали на територію одного з підприємств. Унаслідок цього там пошкоджено скління будівлі та 2 автомобілі.

На жаль, 2 людини отримали травми середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна допомога.

Зверніть увагу! Україну у ніч на 20 квітня атакували 142 ударні БпЛА, серед них були й реактивні. Сили ППО знешкодили 113 дронів. Є влучання 28 ударних безпілотників на 18 об'єктах, а також падіння уламків ще на 6.

Нагадаємо, що минулої ночі окупанти також атакували Полтавський район БпЛА. Було влучання у локомотив, минулося без постраждалих.

