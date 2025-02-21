Росія вкотре атакувала Полтавщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру
- 21 лютого Росія атакувала Полтавщину.
- В області пошкоджено цивільну інфраструктуру, постраждалих немає.
Росіяни продовжують атакувати українські міста та села. Ворог тероризує мирне населення та руйнує інфраструктуру.
Зокрема, 21 лютого росіяни вкотре атакували Полтавщину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську ОВА.
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Які наслідки російської атаки на Полтавщині
За даними Полтавської ОВА, внаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури у Полтавському районі. Ця атака минулася без постраждалих.
Зазначимо, що у ніч на 21 лютого російській безпілотники атакували й Київщину. Усі ворожі цілі, які рухалися на Київську область, вдалося знищити силам ППО. Завдяки цьому в регіоні немає влучань в об'єкти критичної та цивільної інфраструктур.
Однак, в Бориспільському районі уламки безпілотника пошкодили дах приватного будинку. Тоді як у Бучанському та Обухівському районах вони впали на лінії електропередач. Проте фахівці швидко відреагували та відновили електропостачання. Наразі оперативні служби фіксують та ліквідовують наслідки російської атаки.