Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджено підприємство, є поранені
- Уночі 25 березня росіяни атакували Полтавську область ударними безпілотниками, пошкодивши ангарне приміщення підприємства в Миргородському районі.
- Поранено двох працівників, одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму.
Росія вкотре запустила ударні безпілотники по Україні. Зокрема, сили ППО працювали на Полтавщині – увечері 24 березня та вночі 25 березня.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута. В області є пошкодження та постраждалі.
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Що відомо про наслідки
Унаслідок падіння уламків ворожих дронів у Миргородському районі пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. ДСНС оперативно ліквідувала загоряння.
Поранено двох працівників, одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому медики надали допомогу на місці.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни обстріляли Запорізький район. В одному із сіл частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та автівка. Там поранено 58-річну жінку та 30-річного чоловіка.
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