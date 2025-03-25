Росіяни атакували Полтавщину: пошкоджено підприємство, є поранені

Росія вкотре запустила ударні безпілотники по Україні. Зокрема, сили ППО працювали на Полтавщині – увечері 24 березня та вночі 25 березня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута. В області є пошкодження та постраждалі.

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Що відомо про наслідки

Унаслідок падіння уламків ворожих дронів у Миргородському районі пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. ДСНС оперативно ліквідувала загоряння.

Поранено двох працівників, одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни обстріляли Запорізький район. В одному із сіл частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та автівка. Там поранено 58-річну жінку та 30-річного чоловіка.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.