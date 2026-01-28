Жінка їхала показати новонароджене дитя чоловіку, – військовий про удар "Шахедами" по потягу

Ворожі війська 27 січня поцілили в потяг "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині. Одна з пасажирок їхала показати новонародженого малюка чоловікові.

Про це в етері телемарафону розповів боєць 93 бригади "Холодний яр" на псевдо "Омар". Саме він допомагав пасажирам евакуйовуватися з потяга.

Що відомо про пасажирку та її дитину?

За словами військового, у потязі перебували переважно жінки, багато з них – пані літнього віку. Водночас сам військовий потрапив до вагона випадково, адже його транспорт зламався.

Також серед пасажирів були й інші військовослужбовці, які поверталися після поранень, були й жінки, які їхали до своїх коханих.

Однією з них була дівчина з малюком, яка перебувала у крайньому вагоні.

Вона їхала показати свою новонароджену дитинку батьку, який чекав у Барвінково,

– розповів військовий.

"Омар" поділився історією про те, як рятували жінку. "Робили те, що мали", – зазначив військовий.

Так, жінку з дитиною вивели з потяга, провели до дороги, де зупинялися люди, що проїжджали. Вони й допомогли жінці добратися до Барвінково.

Що ще відомо про атаку росіян на поїзд?