Жінка їхала показати новонароджене дитя чоловіку, – військовий про удар "Шахедами" по потягу
- Ворожі війська 27 січня вдарили по потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині.
- Військовий "Омар" допоміг евакуювати пасажирів, зокрема жінку з новонародженим, яка їхала показати дитину чоловікові в Барвінкове.
Ворожі війська 27 січня поцілили в потяг "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині. Одна з пасажирок їхала показати новонародженого малюка чоловікові.
Про це в етері телемарафону розповів боєць 93 бригади "Холодний яр" на псевдо "Омар". Саме він допомагав пасажирам евакуйовуватися з потяга.
Що відомо про пасажирку та її дитину?
За словами військового, у потязі перебували переважно жінки, багато з них – пані літнього віку. Водночас сам військовий потрапив до вагона випадково, адже його транспорт зламався.
Також серед пасажирів були й інші військовослужбовці, які поверталися після поранень, були й жінки, які їхали до своїх коханих.
Однією з них була дівчина з малюком, яка перебувала у крайньому вагоні.
Вона їхала показати свою новонароджену дитинку батьку, який чекав у Барвінково,
– розповів військовий.
"Омар" поділився історією про те, як рятували жінку. "Робили те, що мали", – зазначив військовий.
Так, жінку з дитиною вивели з потяга, провели до дороги, де зупинялися люди, що проїжджали. Вони й допомогли жінці добратися до Барвінково.
Що ще відомо про атаку росіян на поїзд?
27 січня російські війська атакували пасажирський поїзд сполученням "Барвінкове – Львів – Чоп" трьома ударними дронами типу "Шахед" поблизу Барвінківської громади на Харківщині. Влучання припали, зокрема на пасажирський вагон, що спричинило пожежу.
У момент атаки в поїзді перебувало близько 291 пасажира, серед них – цивільні та військові, які поверталися з відпусток.
За даними президента Володимира Зеленського, в ураженому вагоні перебували 18 людей. Внаслідок атаки загинуло четверо, ще двоє отримали поранення. Попри обстріл, на ранок 28 січня 10 вцілілих вагонів поїзда відновили рух зі 147 пасажирами зворотного рейсу.
Зі свого боку радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов поінформував, що поїзд атакували "Шахеди", удосконалені для онлайн-керування через радіомодем МЕШ.