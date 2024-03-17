Російська провокація: у невизнаному Придністров'ї нібито "приліт" по військовій частині

Російські загарбники вкотре вдаються до провокацій. Так, у невизнаному Придністров'ї 17 березня нібито "прилетіло" по військовій частині. У Молдові та Україні вже відреагували.

У Кишиневі наголосили, що влада контактує з українською стороною й не підтверджує напад на невизнане Придністров'я. У ГУР і Центрі протидії дезінформації підкреслили, що йдеться про російську провокацію, передає 24 Канал.

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"Це спроба викликати страх і паніку": Молдова не підтверджує напад

У Бюро реінтеграції Молдові повідомили, що вже зв'язалися з іншими державними органами.

Після вивчення відеозображень та обміну інформацією ми повідомляємо, що даний інцидент є спробою викликати страх і паніку в регіоні. Військова техніка на знімках не працює вже кілька років. Влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує напад на Придністровський регіон,

– наголосили в Молдові.

Російська провокація: як відреагувала Україна

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному заявив, що атака дроном на військову частину у невизнаному Придністров'ї — це російська провокація.

Заяви російських пропагандистів також прокоментували в Центрі протидії дезінформації. Наголосили, що Росія здійснила провокацію у Придністров'ї з атакою військової частини дроном-камікадзе.

Головна логіка дій Кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки в Росії немає коридору до Придністров'я для здійснення провокацій військового характеру, Саме для інформаційного нагнітання росіяни намагаються здійснювати провокації та маніпулювати в інформаційному просторі, поширюючи фейки,

– підкреслили в ЦПД.

Що цьому передувало

Російські пропагандисти з посиланням на так зване "МДБ" Придністров'я заявили, що військову частину нібито "атакував" дрон-камікадзе.

Цікаво, що на офіційному сайті так званого "міністерства "державної" безпеки" інформації про це немає взагалі.

Згодом рупори Кремля написали, що внаслідок "атаки" прогримів вибух і спалахнула пожежа. Навіть показали кадри незрозумілого брухту.

Нібито наслідки "атаки" / Фото з російських телеграм-каналів

Нібито перші кадри з "місця прильоту": дивіться відео

Також у мережі оприлюднили нібито відео "прильоту" по Мі-8.

Нібито "прилетіло" по військовій частині у Придністров'ї: дивіться відео