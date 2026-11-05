Удар трьома реактивними БпЛА: Росія знову атакувала енергетику на Київщині

Російські війська ввечері 5 листопада атакували енергетичну інфраструктуру Білоцерківської громади на Київщині трьома реактивними безпілотниками. Фахівці терміново перепідключають споживачів на резервні лінії живлення.

Як повідомила Білоцерківська міська територіальна громада з посиланням на Володимира Вовкотруба, аварійні бригади намагаються якомога швидше перепідключити абонентів на резервні лінії живлення.

Яка ситуація на Білоцерківщині зі світлом

У місті та прилеглих населених пунктах організували оперативне реагування для фіксації можливих руйнувань.

За словами Володимира Вовкотруба, обстановка в регіоні залишається напруженою через загрозу нових ударів. Жителів закликають перебувати в укриттях до офіційного завершення тривоги та повідомляти про пошкодження житлових будинків чи підприємств черговим службам.

Енергетики та комунальні служби продовжують оцінювати масштаби збитків безпосередньо на уражених об'єктах. Наразі триває координація дій із правоохоронцями для документування наслідків влучань безпілотників.

Місцева влада закликала мешканців не нехтувати безпекою та оперативно звертатися до департаменту житлово-комунального господарства у разі виявлення пошкоджень майна.

До слова, Житомир переходить у режим суворої економії світла через російські удари. У місті навіть зупинили електротранспорт та вимкнули світлофори.