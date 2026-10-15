Лише за 6 тижнів: у Росії з'явилась нова база для запуску реактивних БпЛА

Росія за шість тижнів звела під Ростовом нову базу для безпілотників площею майже квадратний кілометр. Об'єкт дозволить окупантам випускати понад 100 новітніх реактивних апаратів щодоби.

Про це свідчать супутникові знімки, проаналізовані агентством Reuters.

Нова російська база

Зазначається, що на супутникових знімках, наданих компаніями Planet Labs та Airbus, ще 31 серпня на місці майбутнього полігону було порожнє поле. Будівельні роботи стартували 1 вересня, а вже до середини жовтня там "виріс" повноцінний військовий об'єкт.

Комплекс розташований лише за 3,5 кілометра від російської авіабази "Міллерово", де базується 31-й гвардійський винищувальний авіаційний полк. За оцінкою приватної розвідувальної компанії DroneSec, таке сусідство забезпечує новому майданчику прикриття системами протиповітряної оборони.

Генеральний директор DroneSec Майк Моннік заявив, що на західному краю бази вже облаштовано вісім платформ із пусковими рейками. Вони призначені для запуску новітніх російських безпілотників "Герань-4" та "Герань-5".

Швидкість будівництва демонструє, наскільки легко Росія може оперативно залучити вже налагоджені наступальні можливості,

– зауважив Моннік.

Він додав, що об'єкт виглядає майже завершеним, і до початку його повноцінної роботи залишаються лічені тижні. Ця база доповнить наявну російську мережу, яка налічує щонайменше 11 стаціонарних пускових майданчиків.

Нагадаємо, українські військові успішно уразили схожу базу зберігання та пуску ударних безпілотників поблизу тимчасово окупованого Донецька.

Водночас ворог продовжує розробляти нові реактивні апарати, намагаючись створити гібриди авіабомб та крилатих ракет.