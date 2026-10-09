У Росії палає завод ракетного палива: потужні вибухи чули в Підмосков'ї та Луганську

У ніч на 9 жовтня у Тверській області Росії зазнав атаки Редкинський дослідний завод, який виготовляє компоненти палива для ракет Х-55 та Х-101. Крім того, вибухи та масштабні пожежі зафіксували у підмосковному Пушкіно та окупованому Луганську.

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про неспокійну ніч у Росії?

У ніч на 9 жовтня атаки зазнав Редкинський дослідний завод у Тверській області Росії. Це вже не перше ураження даного об'єкта, адже попередній подібний інцидент стався у лютому 2026 року.

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Підприємство є важливою ланкою виробничого ланцюга військово-промислового комплексу Росії. На ньому виготовляють компоненти палива "Децилин-М" для крилатих ракет Х-55 та Х-101, а також присадки до авіаційного гасу й дизельного пального.

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Пожежі у Підмосков'ї та масований удар по Луганську

За даними OSINT-аналізу телеграм-каналу ASTRA, сильна пожежа також виникла у підмосковному Пушкіно в районі 33-го кілометра Ярославського шосе. За попередньою інформацією, займання сталося на території автосервісу GTS Service та стоянки вантажівок після того, як у регіоні оголошували дронову й ракетну небезпеку.

Місцеві жителі повідомили про гучний гуркіт, після чого з'явився яскравий спалах, а під час тушіння почали вибухати контейнери з хімічними речовинами. За словами очевидців, детонація супроводжувалася снопами іскор та високим стовпом диму.

Масштабна пожежа у Підмосков'ї: дивіться відео

Крім того, протягом кількох годин під масованою атакою перебував тимчасово окупований Луганськ. У місті зафіксовано декілька осередків горіння.

Під ударом перебуває Луганськ: дивіться відео

Неспокійно також було й в Бєлгороді, де місцеві скаржилися на атаку та вибухи. За інформацією OSINT-каналів, після нічної атаки в Бєлгородській області Росії спалахнула пожежа на нафтобазі, розташованій на північ від міста.

Бєлгород прокинувся від вибухів у ніч на 9 жовтня: дивіться відео

Нагадаємо, Сили оборони України 8 жовтня атакували Омський нафтопереробний завод у Росії, розташований за 2500 кілометрів від українського кордону. Підприємство здатне переробляти понад 21 мільйон тонн нафти на рік і забезпечує російську окупаційну армію пальним та мастильними матеріалами.