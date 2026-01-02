Укр Рус
"Дрони розміром з автобус": росіяни активно поширюють ШІ-відео "атаки" на резиденцію Путіна
2 січня, 19:28
2

"Дрони розміром з автобус": росіяни активно поширюють ШІ-відео "атаки" на резиденцію Путіна

Софія Рожик
Основні тези
  • Росіяни поширили згенероване ШІ відео про "атаку українських дронів" на резиденцію Путіна на Валдаї.
  • На відео дрони виглядають нереалістично великими, а вибухи виглядають як у голлівудському фільмі.

Нещодавно росіяни заявили про "атаку українських дронів" на резиденцію диктатора Путіна на Валдаї. А 2 січня росіяни почали активно поширювати у мережі згенероване ШІ відео.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Що видно на фейковому відео атаки на резиденцію Путіна?

На кадрах видно, як дрони нібито атакували путінську резиденцію. На відео зазначено дату і час – 28 грудня 02:14 ночі.

Тільки от виглядають безпілотники нереалістично, як і "вибухи" після них. 

А наприкінці відео один із дронів епічно залишає кадр.

Бачили FPV розміром з автобус? Тут вони саме такі — гігантські, повільні й епічно вибухають у повітрі. Голлівуд нервово курить,
– зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

Фейкова атака на резиденцію Путіна: дивіться відео

 

Брехня про атаку на резиденцію Путіна: що відомо?